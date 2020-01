Astronauta colpito da trombosi sulla ISS: perché? “Ce lo deve dire la Scienza” (Di martedì 21 gennaio 2020) Un Astronauta, la cui identità è protetta per motivi di privacy, a bordo della Stazione Spaziale (Iss), è stato colpito da una trombosi venosa profonda alla giugulare. L’episodio, riportato sulla rivista internazionale The New England Journal of Medicine del 2 gennaio 2020, ha spinto ALT – Associazione per la Lotta alla trombosi e alle malattie cardiovascolari – Onlus a domandarsi perché un Astronauta, per definizione selezionato perché sano e controllato dal punto di vista medico, abbia sviluppato una trombosi della giugulare. “Da oltre 30 anni – spiega la presidente di ALT – Associazione per la Lotta alla trombosi e alle malattie cardiovascolari – Onlus Lidia Rota Vender – lavoriamo per il bene di molti diffondendo informazioni corrette attuali, tempestive e attendibili che provengono dal mondo della ricerca scientifica. Sappiamo che lo stile di vita aumenta la ... meteoweb.eu

