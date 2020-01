Antonella Elia e Zequila danno della “cessa” a Valeria Marini e la offendono ma Signorini non dice nulla (Di martedì 21 gennaio 2020) Che brutta questa edizione del Grande Fratello VIP: si predica bene e si razzola davvero male, molto male. Nella casa si danno lezioni contro frasi sessiste e contro atteggiamenti da evitare e poi si ci permette, in diretta, tra l’altro, molto di peggio. Ieri ad esempio è successa una cosa davvero molto molto brutta. Nel corso della puntata del GF VIP del 20 gennaio 2020, dopo l‘entrata in casa di Valeria Marini per il confronto con Rita Rusic, i concorrenti non si sono risparmiati e hanno tirato fuori il peggio. OFFESE GRATUITE VERSO Valeria Marini NELLA CASA DEL GF VIP 4 Mentre Valeria era ancora in casa, salutava Ivan, le telecamere si sono spostate in camera da letto dove Rita Rusic chiedeva ai suoi compagni come se la fosse cavata. Tutto in diretta, tutti stavano ascoltando, incluso il conduttore che forse, se si perde queste dinamiche, avrebbe bisogno o di ... ultimenotizieflash

trash_italiano : ANTONELLA ELIA IMPASSIBILE. #GFVIP - trash_italiano : Antonella Elia offende Valeria Marini al #GFVIP: 'è un cesso, è un mostro' - GrandeFratello : Antonella Elia e Fernanda Lessa… amiche per la pelle ?????? #GFVIP -