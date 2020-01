Altered Carbon 2: un teaser svela la data di uscita della serie Netflix (Di martedì 21 gennaio 2020) Altered Carbon 2, la seconda stagione della serie Netflix, ha ora una data di uscita: a febbraio arriveranno i nuovi episodi! Altered Carbon 2, grazie a un nuovo teaser, ha finalmente una data di uscita: il 27 febbraio 2020 arriveranno infatti su Netflix i nuovi episodi dell'apprezzata serie sci-fi. Il protagonista delle puntate inedite sarà l'attore Anthony Mackie nella parte di Takeshi Kovacs, ruolo ereditato da Joel Kinnaman, ovvero un ex soldato che ora lavora come mercenario e cerca di riallacciare i rapporti con Quellcrist Falconer nel corso di numerosi secoli, spaziando tra vari pianeti e aspetti. L'attrice Simone Missick intepreterà invece nella seconda stagione di Altered Carbon la cacciatrice di taglie Trepp, conosciuta per la sua abilità nel rintracciare le ... movieplayer

