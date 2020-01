Altaroma, talento made in Italy (Di martedì 21 gennaio 2020) Al via la Roma fashion week, dal 23 al 26 gennaio, nella Ex caserma Guido Reni nel quartiere Flaminio a Roma. La manifestazione è organizzata da Altaroma, l’istituzione della moda che continua ad affermarsi come propulsore dell’italianità delle lavorazioni, del sostegno dei talenti emergenti e dei valori del made in Italy. Ancora una volta Altaroma delinea la sua identità di piattaforma dello scouting della moda italiana, di “incubatore” di talenti made in Italy, come ricorda Silvia Venturini Fendi che ne è presidente. Il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e dell’Agenzia ICE dimostra l’attenzione di Altaroma ai progetti di innovazione tecnologica, sostenibilità ed economia circolare, e soprattutto alla promozione internazionale. Con Lazio Innova ancora maggiore sarà il supporto all’autoimprenditorialità. Tantissime le sfilate, i progetti e le iniziative culturali della fashion ... ildenaro

