Adriana Volpe e il futuro in Mediaset: “Se mi gioco bene il GF…” (Di martedì 21 gennaio 2020) Il reality prima, la trasmissione poi. È un sottile e velato ricatto non dichiarato quello che alcune stelle della tv subiscono nel momento che intercorre tra la chiusura (spesso in faccia) della porta di un’azienda e l’apertura del portone di un’altra. Anche se i dirigenti di rete preferirebbero chiamarlo accordo o scambio o incredibile opportunità di visibilità. Era successo con Simona Ventura, ricorderete, sbarcata come concorrente sulla sua Isola dei Famosi per poi passare a Selfie e, in seguito, a Temptation Island e – probabilmente – succederà anche con Adriana Volpe, in cerca di una nuova collocazione dopo il foglio di via da parte della Rai. Perché se è vero che i per i vari influencer, parenti o amanti di, figli d’arte o starlette agli albori i reality possono essere un trampolino, per professionisti navigati – con curriculum, esperienza e reputazione – è quasi sempre un ... thesocialpost

