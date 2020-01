Uomini e Donne: Giulio Raselli ha scelto Giulia D’Urso (Di lunedì 20 gennaio 2020) Giulio e Giulia - Uomini e Donne Scelta in diretta per Giulio Raselli nella puntata del trono classico di Uomini e Donne trasmessa questo pomeriggio su Canale 5. Il tronista piemontese ha deciso infatti di conoscere la corteggiatrice Giulia D’Urso lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere del dating show di Maria De Filippi, ottenendo un sì come risposta. Niente da fare invece per Giovanna Abate, rimasta fino alla fine nel parterre di Raselli. Terminata la visione delle esterne, nelle quali Giulio ha deciso di portare entrambe le ragazze nella “sua” Valenza (Alessandria), Maria ha svelato al pubblico che il tronista aveva passato altro tempo con le sue corteggiatrici, organizzando una pomeriggio in barca con Giovanna in provincia di Novara e una gita sulla neve ad Aosta con Giulia. In seguito, la De Filippi ha fatto posizionare le sedie rosse al centro dello ... davidemaggio

