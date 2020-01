Terremoti in Piemonte: ad Alba verifica di stabilità delle scuole dopo il sisma di ieri (Di lunedì 20 gennaio 2020) A seguito del terremoto di ieri nel Basso Piemonte, nella prima mattinata di oggi i tecnici della Ripartizione Opere pubbliche del Comune di Alba hanno effettuato verifiche su tutte le scuole comunali. “Abbiamo ritenuto utile fugare ogni dubbio sulla stabilità degli edifici anche se fortunatamente il sisma di ieri non ha coinvolto direttamente la nostra città. Le verifiche ci confermano di poter rassicurare le famiglie dei bambini albesi sull’integrità e fruibilità di tutte le scuole,” ha dichiarato il Sindaco Carlo Bo. Non sono stati riscontrati danni e, pertanto, gli alunni hanno potuto iniziare la settimana scolastica senza criticità.L'articolo Terremoti in Piemonte: ad Alba verifica di stabilità delle scuole dopo il sisma di ieri Meteo Web. meteoweb.eu

