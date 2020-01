Sfidare i populisti con una frustata fiscale (Di lunedì 20 gennaio 2020) La storia ci ha insegnato che una delle leggi non scritte della politica italiana è quella delle riforme graduali e/o marginali. Se proprio si è costretti a fare una riforma, o deve essere radicale ma estremamente graduale (come la riforma Dini delle pensioni nel 1995) in modo che si faccia sempre i ilfoglio

Sfidare populisti Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sfidare populisti