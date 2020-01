Sansone (Eternit Bagnoli): “Oggi non inizia la bonifica, gara d’appalto ancora aperta” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Enzo Sansone (Eternit Bagnoli) a Radio CRC: “Oggi non inizia la bonifica, gara d’appalto è ancora aperta. Continuano a morire persone e l’azienda afferma che sia per cause naturali”. Se qualche giorno fa il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, aveva sottolineato che nella giornata di oggi “si sarebbe entrati entra nel vivo, con le ruspe, per la bonifica di Bagnoli”, Enzo Sansone (Eternit Bagnoli) è di parere diverso rispetto al primo cittadino: “Sappiamo -dichiara Sansone a ‘Barba&Capelli’, trasmissione di Corrado Gabriele in onda su Radio CRC- che le ruspe sono da queste parti, ma la verità è che non inizia la bonifica. Oggi si toglie solo quale residuo di vecchie lavorazioni. Chi immagina si stia per iniziare con i lotti di bonifica, informo che la gara d’appalto non è ancora terminata. Quello che ci aspettiamo da anni non avverrà oggi, non ci ... 2anews

