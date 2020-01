Salvini ammette che “è stato un errore” ridicolizzare il ragazzo dislessico: ma non cancella video (Di lunedì 20 gennaio 2020) Matteo Salvini lo ammette: ridicolizzare Sergio, il ragazzo dislessico intervenuto qualche giorno fa sul palco delle Sardine nel bolognese, è stato un errore. Non solo, il leader leghista ha anche rilanciato promettendo di istituire un assessorato che si occupi di disabilità in Emilia Romagna e Calabria (Regioni prossime al voto). Ma allora perché il video è ancora online? Perché non una parola sull'odio e le minacce che hanno colpito Sergio nei commenti? fanpage

