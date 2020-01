Ruby ter, custode peruviano rivela:"Le portai una busta piena di soldi" (Di lunedì 20 gennaio 2020) soldi in busta per Karima El Marough. A portarglieli nel 2014, è stato il custode di origine peruviana dello stabile di via Santa Sofia, a Milano, doveva aveva lo studio l'avvocato Luca Giuliante Segui su affaritaliani.it affaritaliani

LaStampa : Processo Ruby ter, il testimone: in una stanza buia le ragazze “cavalcavano” a turno Berlusconi… - repubblica : Ruby Ter, un teste in aula: 'Berlusconi aveva rapporti a turno con le ragazze in una stanza buia' - fattoquotidiano : Ruby ter, il teste iraniano: “A Dubai si appartò con il portaborse del principe” -