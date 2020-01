Rrahmani il centrale di difesa che corre a 35 chilometri all’ora (Di lunedì 20 gennaio 2020) Dimostrare di essere all’altezza della Serie A, riconosciuto come il più attento alla fase difensiva tra i maggiori campionati europei, è già di per sé un’ottima presentazione. Per questo il Napoli non ha atteso la fine della stagione per assicurarsi Amir Rrahmani, difensore centrale classe 1994 precedentemente di proprietà dell’Hellas Verona. La squadra di Ivan Juric è tra le rivelazioni di quest’anno e si è messa in evidenza per il sorprendente dato dei gol subiti: soltanto 22, complessivamente la quarta difesa del campionato (alle spalle di Inter, Lazio e Juventus), numero che vale un solidissimo decimo posto per una delle neopromosse e per il quale il contributo di Rrahmani è stato evidente. È noto che Juric sia l’epigono della filosofia di Gasperini, seppur adattata alle necessità di una formazione il cui obiettivo è la salvezza e non un posto in Europa. Lo si vede nel modulo e nei ... ilnapolista

