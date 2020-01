Roma: partorisce in casa e uccide la neonata, arrestata (Di lunedì 20 gennaio 2020) Sul corpo della neonata i medici avevano riscontrato un profondo trauma cranico. Secondo la madre, la piccola sarebbe caduta dal letto. Ha partorito in casa e ha massacrato di botte la figlia neonata, riducendola in fin di vita. E’ stata fermata dai Carabinieri di Ostia la donna di 29 anni, italiana di origini svedesi, che … L'articolo Roma: partorisce in casa e uccide la neonata, arrestata è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

Italia_Notizie : Partorisce e massacra neonata: 'Non sapevo di essere incinta' - gaiaitaliacom : Partorisce in casa, ma la bimba non ce la fa. Accusata di omicidio la madre 28enne - GaiaitaliaRoma : Partorisce in casa, ma la bimba non ce la fa. Accusata di omicidio la madre 28enne -