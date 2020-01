Rissa in un noto ristorante del Salernitano: denunciati sei giovani (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCava de’ Tirreni (Sa) – Nella decorsa nottata gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de’ Tirreni – Squadra Volante, hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà per Rissa aggravata a carico di sei giovani, di cui tre originari dell’agro nocerino-sarnese e tre di Gragnano, tutti di età compresa fra i 20 ed i 25 anni, i quali, per futili motivi, si rendevano responsabili di una colluttazione, con violenze reciproche. Gli stessi, in due gruppi contrapposti, iniziavano le violenze fisiche all’interno di un noto ristorante, con musica live, in centro città, utilizzando anche alcune transenne poste in strada dopo che gli addetti alla sicurezza riuscivano a spostarli fuori per interrompere le violenze e contemporaneamente porre in sicurezza il restante pubblico presente. Gli agenti della volante presente sul ... anteprima24

