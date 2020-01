Reddito di inclusione e rivalutazione assegno sociale, la circolare Inps (Di lunedì 20 gennaio 2020) Reddito di inclusione e rivalutazione assegno sociale, la circolare Inps Con il messaggio numero 161, l’Inps ha comunicato l’importo massimo del Reddito di inclusione. Il valore del Rei deve essere commisurato al valore dell’assegno sociale, a questo poi si andrà ad aggiungere il 10%. In prativa, il beneficio ormai in esaurimento (può essere fruito solo da chi se l’è visto riconoscere prima dell’aprile 2019) può arrivare fino a 6.576,56 euro all’anno. Reddito di inclusione e assegno sociale: l’importo al netto della rivalutazione La circolare Inps, infatti, recita: “Il beneficio economico del Rei, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è soggetto ad un tetto massimo di erogazione commisurato all’ammontare annuo dell’assegno sociale, di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, maggiorato del 10%. A seguito ... termometropolitico

