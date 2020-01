Rainbow Six Siege: Ubisoft intraprende un'azione legale contro i responsabili degli attacchi DDoS (Di lunedì 20 gennaio 2020) Ubisoft ha intentato una causa contro un sito Web e più persone in tutto il mondo, con l'accusa di offrire agli utenti un servizio DDoS. La società afferma che il sito è stato utilizzato per interferire con i server di Rainbow Six Siege.Secondo i documenti del tribunale ottenuti da Polygon, Ubisoft ha intentato causa contro i proprietari del sito web SNG.ONE accusandoli di creare attacchi DDoS contro Rainbow Six Siege.Il sito Web vende un abbonamento a vita al suo server e offre anche un piano mensile. Uno screenshot nella denuncia di Ubisoft del sito web mostra "Fortnite, FIFA 20 e Call of Duty: Modern Warfare 4 come potenziali bersagli".Leggi altro... eurogamer

