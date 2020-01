Pizzaiolo scappa di notte lasciando diversi debiti (Di lunedì 20 gennaio 2020) Valentina Dardari L’uomo, di origine musulmana, era ben voluto da tutto il paese. Dopo essere stato sfrattato perché non pagava l’affitto della pizzeria, è sparito Era arrivato dalla Costa d’Avorio e in poco tempo era diventato un Pizzaiolo amato da tutto San Genesio, comune in provincia di Pavia. Come riportato da Il Giorno, in poco tempo quel giovane ragazzo era passato dal vendere mozzarelle ad aprire una pizzeria. Purtroppo la vicenda non è andata come tutti speravano: il Pizzaiolo ha chiuso da un momento all’altro il locale, perché non pagava l’affitto, e nella notte se l’è svignata senza dire niente a nessuno. lasciando dietro di sé diversi debiti, che difficilmente adesso verranno pagati. La sua pizza era davvero buona Erano quattro anni che Stefan, questo il suo nome, abitava a San Genesio. Ed era riuscito a farsi voler bene da tutti i compaesani. Sono rimasti quindi ... ilgiornale

