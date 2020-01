Perišić fa tutto con la testa: gol e assist contro l’Herta VIDEO (Di lunedì 20 gennaio 2020) Perišić, una rete e un assist, questo il bottino portato a casa dall’ex neroazzurro nel match contro l’Herta Berlino Una vittoria netta quella del Bayern Monaco di ieri. I tedeschi infatti hanno inflitto un sonoro 4-0 all’Herta Berlino e uno dei protagonisti è stato proprio Perišić. L’ex calciatore dell’Inter infatti ha realizzato una rete e anche un assist per il gol di Muller. tutto rigorosamente di testa. Per il resto in rete anche Lewandoski e Thiago Alcantara, oltre che a Muller e Perisic. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

