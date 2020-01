Maiale lanciato dal bungee jumping in Cina: bufera sui social (Di martedì 21 gennaio 2020) In Cina, nella città di Chongqing, situata nel sud est del paese è andata in scena una macabra esibizione che ha generato non poca risonanza sui social. durante l’inaugurazione di un nuovo bungee jumping, il parco tematico “Meixin Red Wine Town” ha deciso di lanciare un Maiale vivo dalla nuova attrazione turistica. Maiale lanciato dal bungee jumping Il video del lancio, diventato subito virale, immortala due uomini che portano in cima ad una torre un Maiale del pese di 75 chili legato ad un palo per poi lanciarlo nel vuoto. Durante il volo, l’animale terrorizzato, ha urlato per tutto il tempo. Lo sdegno maggiore è stato causato dal termine del video in cui si vede il Maiale apparentemente privo di sensi, sdraiato al suolo. In seguito il suino è stato portato al macello. La tanto contestata acrobazia sarebbe andata in scena anche per festeggiare l’imminente ... notizie

MediasetTgcom24 : Cina, lanciato maiale vivo dal bungee jumping per inaugurare un parco a tema: sdegno sui social #cina… - FiorellaMannoia : Schifo, sdegno, vergogna. Cina, maiale vivo lanciato dal bungee jumping per inaugurare un parco a tema: sdegno sui… - xseventeenx : In Cina, per l'inaugurazione di un parco a tema, è stato lanciato un maiale con il bungee jumping. Non trovo nemmen… -