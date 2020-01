LIVE Fognini-Opelka | Australian Open 2020 in DIRETTA | 3-6 4-4 | seconda frazione molto

LIVE Fognini-Opelka - Australian Open 2020 in DIRETTA : 3-6 2-2 - 2° set equilibrato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Splendida accelerazione di dritto di Opelka, che lascia fermo Fognini. Game perfetto di Opelka al servizio e 2-2 nel 2° set. L’azzurro andrà a servire. Ace centrale di Fognini e a zero l’azzurro tiene il servizio. Lo score gli è favorevole nel 2° set, avanti 2-1. Ora Opelka alla battuta. 40-0 Splendido cross di dritto lungolinea di Fognini. 30-0 Ace centrale di Fognini. 15-0 Scappa ...

LIVE Fognini-Opelka - Australian Open 2020 in DIRETTA : 3-6 - azzurro indietro di un set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Ottimo dritto di controbalzo di Fognini che sceglie bene la traiettoria lungolinea. 15-40 Affossa il dritto Opelka in risposta. 0-40 Ancora troppo morbido Fognini da fondo e Opelka ne approfitta e tre palle break per lui. 0-30 Troppo lento in uscita dal servizio Fognini e altro errore. 0-15 Sbaglia ancora Fognini, che non controlla il dritto di Opelka. Si riprende con Fognini al servizio. 6-3 ...

LIVE Fognini-Opelka - Australian Open 2020 in DIRETTA : 3-4 e niente break nel primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Fuori misura la risposta di dritto di Fognini e 4-3 per Opelka in questo primo set, dominato fino ad ora dai servizi. Il ligure ora in battuta. 40-15 Sbaglia con lo slice di rovescio Fognini, punto regalato dal ligure. 30-15 Fuori il dritto incrociato di Opelka che, ogni volta che si superano i cinque colpi, fa sempre fatica a fare punto. 30-0 Scappa il rovescio lungolinea a Fognini, da posizione ...

LIVE Fognini-Opelka - Australian Open 2020 in DIRETTA : 2-2 nel primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Affossa il dritto in rete Opelka che fatica a spostarsi in avanzamento. 40-30 Servizio-dritto per Opelka e palla del 3-2 nel primo set in suo favore. 30-30 Out il dritto di Opelka, nel suo tentativo d’attacco. 30-15 Ace centrale di Opelka. 15-15 Risponde Fognini con una splendida accelerazione di rovescio lungolinea. 15-0 Ottimo rovescio lungolinea di Opelka e niente da fare per ...

LIVE Fognini-Opelka - Australian Open 2020 in DIRETTA : 0-1 nel primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Ace centrale di Fognini e tre palle dell’1-1 nel 1° set per lui. 30-0 Stecca con il dritto Opelka nello scambio. 15-0 Scappa il rovescio a Opelka nello scambio da fondo. Ace esterno di Opelka e 1-0 per l’americano in questo primo set. Fognini andrà a servire. Vantaggio Opelka, gioca troppo corto Fognini e l’americano affonda con il rovescio incrociato. 40-40 Servizio ...

LIVE Australian Open 2020 - risultati 20 gennaio in DIRETTA : eliminata Trevisan - Berettini al secondo turno! In campo Sinner e Fognini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI MATTEO BERRETTINI 3.07: Missione compiuta per Matteo Berrettini che supera agevolmente l’Australiano (wild card) Andrew Harris (n.162 del mondo) per 6-3 6-1 6-3 ed accede al secondo turno, dove affronterà il vincente della sfida tra l’americano Sandgren e l’argentino Trungelliti. 2.55: Termina il primo incontro del singola maschile a Melbourne: lo ...

LIVE Australian Open 2020 - risultati 20 gennaio in DIRETTA : subito in campo Sinner - Berrettini - Fognini. Giustino lucky loser! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.27: Sale a sette il computo dei giocatori azzurri che faranno il loro esordio quest’oggi negli Australian Open 2020 di tennis a Melbourne. Oltre a Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner, Stefano Travaglia, Salvatore Caruso e a Martina Trevisan, ci sarà anche Lorenzo Giustino. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA 1.20: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima ...

LIVE Australian Open 2020 - risultati 20 gennaio in DIRETTA : subito in campo Sinner - Berrettini - Fognini e 6 azzurri complessivi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo degli Australian Open (20 gennaio) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Berrettini-HARRIS (INIZIO ALLE 01.00) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Sinner-PURCELL (INIZIO ALLE 03.00 CIRCA) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Fognini-OPELKA (INIZIO ALLE 03.00 CIRCA) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Australian Open 2020 di tennis. Sul cemento di ...

LIVE Fognini-Opelka - Australian Open 2020 in DIRETTA : il ligure alla prova del bombardiere americano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma degli italiani in gara lunedì 20 gennaio – Il calendario di lunedì 20 gennaio agli Australian Open Buonanotte e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fognini-Opelka, match valido per il primo turno degli Australian Open 2020. Sul cemento di Melbourne incomincia il primo Slam della stagione di tennis e l’azzurro è subito atteso da un confronto non così semplice contro il temibile ...

LIVE Sport - DIRETTA 15 gennaio : Italia d’ORO nel biathlon agli YOG - Alonso che incidente nella Dakar! Fognini - Seppi e Cecchinato eliminati ad Auckland : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 15 gennaio: orari e programma 13.10 TENNIS – Conclusi i match di secondo turno al WTA Premier di Adelaide. Spicca il ritiro della tedesca Angelique Kerber per problemi alla schiena. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA 12.32 SCI ALPINO – I Giochi Olimpici Giovanili Invernali di Losanna 2020 oggi avevano in programma per quanto riguarda lo sci alpino ...

LIVE Sport - DIRETTA 15 gennaio : Fognini - Seppi e Cecchinato out ad Auckland - Alonso con oltre un’ora di ritardo nella Dakar : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 15 gennaio: orari e programma 9.13 Dakar – Tra le moto siamo al 223° km e lo spagnolo Barreda comanda sempre le fla con 1’07” di vantaggio sul compagno di squadra di casa Honda Brabec. In terza posizione l’argentino Benavides. LIVE Sport - DIRETTA 15 gennaio : Fognini - Seppi e Cecchinato out ad Auckland - incidente per Alonso nella Dakar : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 15 gennaio: orari e programma 8.50 SCI ALPINO – La prova cronometrata prevista per mercoledì è stata cancellata dall’organizzazione per risparmiare pista e gambe degli atleti. Ma il meteo potrebbe far sovvertire il programma del Lauberhorn perchè è prevista una nevicata nella notte tra venerdì e sabato, proprio prima della discesa. Se la nevicata fosse ...

LIVE Italia-Usa 3-0 - Atp Cup 2020 in DIRETTA : Fognini/Bolelli-Krajicek/Ram 6-4 6-7 - 10-3. Gli azzurri completano il tris con gli statunitensi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI TRAVAGLIA-FRITZ HIGHLIGHTS TRAVAGLIA-FRITZ LA CRONACA DI Fognini-ISNER HIGHLIGHTS Fognini-ISNER LA CRONACA DEL DOPPIO HIGHLIGHTS DOPPIO 17.11: Si chiude qui la lunga DIRETTA dall’Australia per la sfida tra Italia e Usa. Grazie per averci seguito e buona serata 17.10: Arriva una vittoria prestigiosa per l’Italia che travolge gli Usa con 6 set vinti e uno solo perso. ...

LIVE Italia-Usa 2-0 - Atp Cup 2020 in DIRETTA : Fognini/Bolelli-Krajicek/Ram 6-4 6-7 - il match si decide al super tie break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-7 Chiude Ram con lo smash. Gli Usa pareggiano il conto vincendo il tie break e ora si riparte con il match tie break 5-6 In rete la volèe di Bolelli e adesso il set ball gli Usa lo giocheranno sul servizio 5-5 Sul nastro il rovescio di Ram da fondo campo 4-5 La volèe di Ram 4-4 In rete la risposta di dritto di Fognini 4-3 In rete la risposta di Krajicek 3-3 La prima di Bolelli 2-3 La volèe di ...