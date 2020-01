Gregoretti, sul sito della Lega ‘Digiuno per Salvini’ firmano (più volte) anche profili falsi (Di lunedì 20 gennaio 2020) La Lega ha lanciato un'iniziativa a sostegno dell'ex ministro dell'Interno, chiedendo agli utenti di aderire all'iniziativa di protesta 'Digiuno per Salvini'. Ma, come abbiamo dimostrato, sul sito non ci sono controlli, e per apporre la propria firma basta creare degli indirizzi mail falsi, e compilare il form online, con un profilo fake. fanpage

