Gian Luca Brambilla, chi è l’imprenditore: carriera e curiosità (Di lunedì 20 gennaio 2020) Chi è l’imprenditore Gian Luca Brambilla, noto per le sue partecipazioni a molti talk show televisivi: carriera e curiosità, cosa fa. Nato in Brianza, laureato in Economia e Commercio presso l’Università Bocconi di Milano, Gian Luca Brambilla è un noto imprenditore italiano, che negli ultimi anni si è fatto notare nel corso di diversi talk … L'articolo Gian Luca Brambilla, chi è l’imprenditore: carriera e curiosità è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

ornelladezordo : Ciao Gian Luca il Da Re ti ha chiesto se puoi presentare a parva libraria il suo libretto. Tiziano ha detto di sì.… - raffaellapusc : RT @Raicomspa: 'Il futuro è campato in aria [...] Non puoi avere una società felice se dentro la società ci sono elementi che vivono così'… - gianpiero63 : @gianlucarossitv @Giusepp10878178 @EnzoArlotta29 Hai ragione Gian Luca, mai trionfato per vittorie facili, ma mi ha… -