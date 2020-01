Esponente di Fratelli d’Italia lascia il partito e chiede alla Sea Watch di salvare vite in mare con loro (Di lunedì 20 gennaio 2020) Si tratta di un consigliere comunale di Bibbona (e non di Bibbiano). Ma la decisione di Massimiliano Rugo con la questione della Val d’Enza, dove la leader del suo ex partito non ha esitato a scattarsi una foto tipica di una campagna elettorale, non ha nulla a che vedere con la questione degli affidi sospetti. E non modificherà nemmeno il fatto di essere un uomo di destra. L’abbandono di Fratelli d’Italia e la scelta di chiedere alla Sea Watch di salvare vite umane in mare, anzi, avviene in polemica con la prossimità del partito di Giorgia Meloni a quella Lega di Matteo Salvini che sembra aver monopolizzato la destra italiana. LEGGI ANCHE > Dopo 172 giorni, la Sea Watch potrà ritornare in mare: vince l’appello Massimiliano Rugo, l’ex consigliere di FdI che vuole salvare vite con la Sea Watch Massimiliano Rugo ha scritto una lettera alla Sea Watch, la ong ... giornalettismo

_maria2315_ : Un video surreale quello di Giorgia Meloni a Cesena. La leader di Fratelli d’Italia si è mostrata insieme all’espon… - ClaudioZavatti1 : RT @guidosogliani1: Spesso, dove c'è un esponente dei fratelli di Taglia, c'è casa... Circondariale! - pablo_meloni : RT @guidosogliani1: Spesso, dove c'è un esponente dei fratelli di Taglia, c'è casa... Circondariale! -