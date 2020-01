Elisa De Panicis svela un retroscena shock: “A 17 anni ho subito violenze”, ma il pubblico l’attacca (Di lunedì 20 gennaio 2020) In questi giorni non si è fatto altro che parlare della squalifica di Salvo Veneziano dal GF VIP a causa delle frasi sessiste contro una concorrente. Ieri, a Live non è la D’Urso, il protagonista del provvedimento disciplinare e la vittima Elisa De Panicis si sono confrontati e quest’ultima ha svelato violenze subite a 17 anni. Barbara D’Urso ha voluto concedere al pizzaiolo la possibilità di avere un ulteriore confronto con l’influencer in modo da chiarire meglio la sua posizione. Contrariamente a quanto molti si aspettassero, l’uomo ha ricevuto i consensi della maggior parte del pubblico che, infatti, ha deciso di “condannare” alcuni atteggiamenti della De Panicis, vediamo perché. Elisa confessa le violenze subite Dopo che Salvo è stato costretto ad abbandonare la casa, anche Elisa è stata eliminata. A quanto pare, dunque, i telespettatori si ... kontrokultura

trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano e le frasi choc su Elisa De Panicis: 'si merita due schiaffi, da spezzarle la colonna verte… - KontroKulturaa : Elisa De Panicis svela un retroscena shock: 'A 17 anni ho subito violenze', ma il pubblico l'attacca - - zazoomnews : Live non è la D’Urso Elisa De Panicis svela le violenze subite a 17 anni. Salvo Veneziano ribatte: «Dovevi comporta… -