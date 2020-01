Corbo: Gattuso si è legato agli uomini messi in discussione da Ancelotti, a partire da Insigne (Di lunedì 20 gennaio 2020) Scrive Antonio Corbo su Repubblica: Al resto ha pensato Gattuso. Piuttosto che cercare con coraggio le alternative, per svegliare una squadra appassita, si è legato ai giocatori che Ancelotti metteva in discussione. Insigne il primo, a danno di Mertens. Peggio con Callejon, al punto da nascondere Lozano. Insistere su Fabian Ruiz è una sfida alle regole del calcio. (…) Negli strani cambi, Demme ha sostituito l’incontrista Allan uscito furibondo e non Fabian Ruiz, neanche Callejon assente sulla destra e poi richiamato al centro. Troppi passaggi per nulla E prosegue: Confusione in difesa con Di Lorenzo al centro che sbaglia i movimenti, Luperto maciullato sulla fascia sinistra con Zielinski e Insigne dallo strapotere della verticale Milenkovic-Lirola-Benassi. Sull’altro versante Allan e Callejon oscurati da Castrovilli. I 70’ di possesso palla certificano un motore fuori giri: troppi ... ilnapolista

