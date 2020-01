Australian Open 2020: Matteo Berrettini, nessun problema. Andrew Harris sconfitto facilmente in tre set (Di lunedì 20 gennaio 2020) Matteo Berrettini, senza necessità di fare troppa fatica, si qualifica per il secondo turno degli Australian Open 2020. Il romano, al suo primo incontro ufficiale del nuovo anno, supera con il punteggio di 6-3 6-1 6-3 in un’ora e 54 minuti l’Australiano Andrew Harris, beneficiario di una wild card e numero 162 del mondo nel ranking ATP di lunedì scorso. Al secondo turno il numero 8 del mondo affronterà uno tra l’americano Tennys Sandgren e l’argentino Marco Trungelliti. Berrettini fa capire fin dai primi scambi che la condizione è buona. Ad aiutarlo, peraltro, ci pensa Harris, che nel suo primo turno di servizio, dal 40-15, diventa molto falloso e concede il break al romano, che sale sul 3-0 in 9 minuti. Poco dopo arrivano due palle del 4-0: sulla prima Berrettini si apre il campo, ma mette il dritto in rete, sulla seconda c’è l’ace di Harris, che poi ... oasport

RaiTre : #Australia Nasa: il fumo degli incendi fa il giro della Terra. Il torneo degli Australian Open sospeso per malori d… - Eurosport_IT : Uno dei momenti più toccanti della storia degli Australian Open... Le lacrime di #Sampras per Tim #Gullikson ???… - Ubitennis : Australian Open: nessun problema per Berrettini, facile al secondo turno -