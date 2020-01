10 gadget divertenti per scacciare la tristezza del Blue Monday (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il Blue Monday, il terzo lunedì dell’anno, viene considerato come il più triste che ci sia (anche se non ci sono fondamenti scientifici). Per non cadere nella spirale di uggia e malinconia che già un lunedì qualunque porta con sé, l’escamotage migliore è solo uno: il gadget scaccia-tristezza. Anzi, dieci! Ossia gli accessori esilaranti che abbiamo selezionato per regalarvi una risata che seppellirà non voi ma il Blue Monday. Dall’adesivo per auto che simula che abbiate il Papa seduto dietro al piumino per farsi da soli il solletico, le opzioni sono tante. Tutte da risata assicurata! Sfogliate la gallery in alto per scoprire i 10 gadget divertenti per scacciare la tristezza del Blue Monday. 10 gadget divertenti per scacciare la tristezza del Blue Monday Wired. wired

