Valledoria, a 86 anni evade dai domiciliari per andare in un night club (Di domenica 19 gennaio 2020) Un uomo di 86 anni è evaso dagli arresti domiciliari per passare la serata in un night club insieme a due donne. Durante un controllo di routine dei carabinieri di Valledoria, nel sassarese, l'86enne è stato individuato e per lui il giudice ha convalidato il fermo confermando i domiciliari: ma ora il rischio di andare in carcere è concreto. Leggi la notizia su fanpage

