Taylor Mega arrabbiata per ciò che è successo a Live Non è la d’Urso (VIDEO) (Di lunedì 20 gennaio 2020) Taylor Mega a Live Non è la d’Urso è stata accusata di aver pubblicato su Instagram una foto sconveniente (che potete vedere premendo qua), per questo motivo Barbara d’Urso l’ha gentilmente salutata specificando di non volerla più nelle sue trasmissioni. Alla luce di ciò Taylor Mega – una volta tornata a casa – si è sfogata in diretta su Instagram: “E’ un mese che mi rompono il cazzo per farmi andare in tv a parlare quando io non ci volevo andare perché stavo lavorando su altri progetti. Oggi mi chiamano e mi dicono ‘Vieni Taylor, così annunci che non tornerai in tv per un po’ perché stai facendo altri progetti’, ed io rispondo ‘Ok’. Ma mi hanno messo in mezzo ad altri talk”. Poi ha citato Barbara d’Urso (non facendo il suo nome ma limitandosi a dire ‘la presentatrice‘): “Poi la ... bitchyf

just_daa : RT @Ri_Ghetto: +++ ATTENZIONE TAYLOR MEGA NELLE STORIES VS BARBARA E MEDIASET +++ #noneladurso - LuanaRiggi : RT @makakog: Ci rendiamo conto che Antonella Elia tramite il suo amico è riuscita a cacciare Taylor Mega dalla televisione? ??????????????… -