Reale la tassa sull’ombra dei balconi? Il Mef chiarisce la Legge di Bilancio (Di domenica 19 gennaio 2020) Nelle ultime ore, soprattutto sui social, c'è stato un vero tam tam: la tassa sull'ombra di balconi e verande è senz'altro la protagonista di questo weekend, fomentata pure da articoli di una certa stampa che non ha adeguatamente approfondito la situazione. Per fortuna ci ha pensato il Mef (Ministero dell'economia e delle finanze) a fugare ogni dubbio e chiarire, senza mezzi termini, che proprio alcuni passaggi della Legge di Bilancio sono stati fraintesi e in nessuno di questi si fa riferimento ad un nuovo canone rappresentato dalla presunta tassa sull'ombra di balconi e verande. Per nessun suolo all'ombra appunto ma non di proprietà dei cittadini saranno costretti a pagare alcunché. Scendendo più nel particolare di quella che potremmo definire una vera e propria bufala fiscale, la notizia della tassa sull'ombra di balconi e verande è partita dopo l'intervento e opinione dello ... Leggi la notizia su optimaitalia

