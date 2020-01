Mercato Inter, passi avanti per Eriksen. Idea Moses dal Chelsea (Di domenica 19 gennaio 2020) L’Inter ancora attiva sul Mercato. Moses è il nome nuovo per la fascia destra mentre Eriksen è ormai ai titoli di coda della sua avventura al Tottenham. La lotta scudetto tra Inter e Juventus si gioca su due binari: il campo e il Mercato, con i nerazzurri intendi a allargare la rosa in mano a Conte. Idea Moses dal Chelsea Sfumato lo scambio Politano-Spinazzola, resta per il Biscione la necessità di andare a prendere un esterno affidabile per il 3-5-2 del tecnico leccese. Dopo aver preso Young, sempre dall’Inghilterra viene riferito dell’Interesse dell’Inter per Victor Moses. Il 29enne nigeriano è stato uno dei pupilli di Conte a “Stamford Bridge” mentre con Sarri è stato tagliato fuori. Ecco dunque l’occasione di Mercato. Con i Blues, peraltro, i nerazzurri trattano Giroud. A un eventuale approdo di Moses si collega la probabile ... Leggi la notizia su newsmondo

DiMarzio : La #ASRoma torna su Shaqiri, il primo contatto ufficiale #Inter-Chelsea per Moses: gli sviluppi di mercato dopo il… - AlfredoPedulla : I tifosi dell’Inter sono incredibili: ne arriva uno e pensano all’altro. Quando, quando, quando arriva? Il mercato… - MatteoBarzaghi : Inter a Lecce senza D’Ambrosio, Gagliardini e Asamoah infortunati, Young (solo 1 allenamento) e senza Vecino-Polita… -