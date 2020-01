Matteo Salvini e l’antisemitismo nella Lega (Di domenica 19 gennaio 2020) Oggi Matteo Salvini, di recente (ovvero, dopo la figuraccia con la commissione di Liliana Segre) scopertosi odiatore dell’antisemitismo, ha provato a rigirare la frittata con i suoi fans non tanto entusiasti della svolta pro-Israele e trumpiana del Capitano indicando un nemico esterno: i musulmani. Matteo Salvini e l’antisemitismo nella Lega In un’intervista rilasciata al giornale ‘Israel Ha-Yom’ Salvini ha detto che la Lega “non ha Legami con organizzazioni politiche”, come CasaPound, Forza Nuova e Fiamma definite dal giornale “antisemite” e a una domanda sul risorgere dell’antisemitismo in Europa – di cui si discuterà a Gerusalemme il 22 e 23 gennaio prossimi in occasione del 75/0 anniversario della liberazione di Auschwitz – Salvini ha risposto: “A mio avviso questo ha a che vedere con il rafforzamento ... Leggi la notizia su nextquotidiano

