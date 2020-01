Lucia Azzolina e le accuse sulle tesi copiate (Di domenica 19 gennaio 2020) Massimo Arcangeli, linguista e italianista, è tornato a parlare su Repubblica delle tesi della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina dopo l’analisi delle prime tre pagine dell’elaborato presentato alla Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario della Toscana, di complessive 41 pagine (relatore: Gianluca D’Arcangelo). Lucia Azzolina e le accuse sulle tesi copiate Secondo Arcangeli la ministra avrebbe copiato per un totale di 1542 parole, ovvero il 17% del totale della tesina nel silenzio di chi si era arrabbiato per la tesi dell’allora ministra della Pubblica Amministrazione Marianna Madia: Sarebbero circa 300, secondo i calcoli di chi si è servito di due software antiplagio, le parole che l’onorevole Lucia Azzolina avrebbe fatto illegittimamente sue nell’elaborato di 41 pagine (Un caso mentale lieve associato a disturbi depressivi) prodotto per ... Leggi la notizia su nextquotidiano

