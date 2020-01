Live Genoa-Roma 1-3: assist di Pellegrini e Dzeko cala il tris (Di domenica 19 gennaio 2020) Sui 14 punti fin qui conquistati dal Genoa in campionato, i ragazzi ora capitanati da Davide Nicola ne hanno raccolti 10 a Marassi grazie a 3 vittorie ed un pareggio, ma sono già 5 le... ilmattino

corgiallorosso : LIVE Genoa-Roma 1-3 (5' Under, 44' Biraschi a.g., 45' Pandev, 74' Dzeko) -83' – Cetin per Santon - forzaroma : 80' - Rinvio di Ghiglione e ripartenza del Genoa. Sanabria gestisce il pallone ma sul suggerimento in area bravissi… -