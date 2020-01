Libia, Conte: "Moderatamente ottimisti"

Moderatamente ottimisti",ha detto il premier Conte,dopo aver incontrato a Berlino l'inviato Onu Salamè,prima del vertice sulla crisi libica. "Ci auguriamo di arrivare un cessate il fuoco duraturo",dice Conte.Poi occorrerà "una forza che assicuri le operazioni di pace e monitoraggio" e "l'Italia è pronta a dare il suo contributo". "Non chiediamo a nessuno degli attori di fare un passo indietro,ma a tutti un deciso passo avanti". E alle critiche del premier libico Serraj: "Sulla Libia l'Europa non è arrivata tardi".(Di domenica 19 gennaio 2020) "Siamo",ha detto il premier,dopo aver incontrato a Berlino l'inviato Onu Salamè,prima del vertice sulla crisi libica. "Ci auguriamo di arrivare un cessate il fuoco duraturo",dice.Poi occorrerà "una forza che assicuri le operazioni di pace e monitoraggio" e "l'Italia è pronta a dare il suo contributo". "Non chiediamo a nessuno degli attori di fare un passo indietro,ma a tutti un deciso passo avanti". E alle critiche del premier libico Serraj: "Sullal'Europa non è arrivata tardi".(Di domenica 19 gennaio 2020)

