Fabrizio Corona: la reazione alla gravidanza di Silvia Provvedi (Di domenica 19 gennaio 2020) Fabrizio Corona: come ha reagito alla notizia della gravidanza di Silvia Provvedi? Silvia Provvedi sarà presto mamma. Ad annunciarlo due riviste di settore, Chi e Spy, secondo cui la passata vincitrice dell’Isola dei Famosi aspetterebbe il suo primo figlio, dopo aver lasciato Fabrizio Corona. Una storia finita malamente, tra urla e accuse, come forse ricorderete se avete seguito il Grande Fratello Vip 3. Per questo in tanti sono curiosi di scoprire come abbia reagito l’ex re dei paparazzi alla notizia. Da qualche settimana egli ha lasciato il carcere per scontare il resto della pena presso un istituto di riabilitazione vicino Monza. alla luce del suo attuale stato di salute psichica, il giudice di sorveglianza gli ha permesso di lasciare il centro detentivo. Ricomparsa sui social Di recente Fabrizio Corona è tornato attivo sui social. Il profilo, affidato in gestione a società ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Fabrizio Corona: la reazione alla gravidanza di Silvia Provvedi - - iitsmarga : @jemenfousoui @femiizzy amo esiste un canale telegram dove trovi un sacco di pdf io mi son letta quello di Fabrizio… - Salvato21160679 : RT @GiancarloDeRisi: Mia moglie estremizza ma in fondo ha ragione. Sente il telegiornale e dice: 'Gli assassini di 28enni stanno fuori dal… -