Classifica Coppa del Mondo femminile sci di fondo 2020: Therese Johaug vola via dopo la 10 km pursuit di Nove Mesto (Di domenica 19 gennaio 2020) La Coppa del Mondo femminile di sci di fondo ha visto andare in archivio la 10 km tc pursuit di Nove Mesto: queste le graduatorie aggiornate dell’overall e delle classifiche sprint e distance, con la norvegese Therese Johaug che guida con ampio margine la generale e la distance su tutte le avversarie. La slovena Anamarija Lampic è prima nelle sprint. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo femminile SCI DI fondo 2019-2020 1 Johaug Therese NOR 1409 2 WENG Heidi NOR 952 3 NEPRYAEVA Natalia RUS 939 4 DIGGINS Jessica USA 720 5 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt NOR 699 38 COMARELLA Anna ITA 101 46 SCARDONI Lucia ITA 62 49 LAURENT Greta ITA 54 72 BROCARD Elisa ITA 17 101 FRANCHI Francesca ITA 3 104 CANCLINI Alice ITA 2 Classifica DISTANCE Coppa DEL Mondo femminile SCI DI fondo 2019-2020 1 Johaug Therese NOR 766 2 WENG Heidi NOR 551 3 NEPRYAEVA Natalia RUS 423 4 DIGGINS Jessica USA ... Leggi la notizia su oasport

