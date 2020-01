Calendario Superlega volley in tv oggi: orari partite, streaming e programma (domenica 19 gennaio) (Di domenica 19 gennaio 2020) oggi domenica 19 gennaio si gioca la sedicesima giornata della Superlega 2020, il massimo campionato italiano di volley maschile. Sono in programma sei partite e si preannuncia grande spettacolo anche se non sono previsti dei big match dopo l’intenso turno infrasettimanale andato in scena giovedì scorso. Battaglia a distanza tra le varie big, si attendono risposte importanti dalle corazzate in lotta per lo scudetto: si gioca in contemporanea alle ore 18.00 senza anticipi, posticipi o rinvii. La capolista Civitanova, reduce dalla prima sconfitta stagionale contro Milano, vuole prontamente riscattarsi e punta al successo sul campo di Cisterna. Perugia è a sei punti dai marchigiani e non deve sottovalutare il match casalingo contro Monza, Wilfredo Leon e compagni dovranno dare il massimo per rimanere vicini alla Lube di Osmany Juantorena. Modena cerca continuità e la trasferta sul ... Leggi la notizia su oasport

