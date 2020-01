Attuali nel 2020 i problemi per Huawei Mate 20 Lite con memorie esterne: altre soluzioni proposte (Di domenica 19 gennaio 2020) Non ne parlavo da tempo, ma da alcuni giorni a questa parte sembrano nuovamente Attuali i problemi per gli utenti in possesso di un Huawei Mate 20 Lite, a proposito della lettura corretta delle memorie esterne. Per alcuni, infatti, il bug è stato risolto inviando lo smartphone in assistenza (in determinate circostanze si è ripresentato a distanza di mesi), mentre per altri in realtà non si è mai risolto. L'ultima volta ne parlai la scorsa primavera, ma ad inizio 2020 evidentemente tocca tornare sull'argomento. Cosa dice la divisione italiana sul bug per Huawei Mate 20 Lite Il motivo per cui la questione è tornata attuale oggi 19 gennaio? In primis, come accennato, ci sono nuovamente svariate segnalazioni da parte di coloro che dispongono di un Huawei Mate 20 Lite. Al contempo, dando uno sguardo ai social, ci sono sia le soluzioni proposte da singoli utenti, che al momento non ... Leggi la notizia su optimaitalia

