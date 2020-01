Amore Criminale, diretta (Di domenica 19 gennaio 2020) Inizia tra poco la nuova stagione di Amore Criminale: seguila in diretta su TvBlog! Amore Criminale, anticipazioni puntata 19 gennaio 2020 Riparte stasera alle 21.15 su Rai3 Amore Criminale con sei nuove puntate che intendono rivelarsi occasione per sensibilizzare sulla violenza di genere. Confermatissima alla conduzione Veronica Pivetti. La novità di questa stagione consiste nell’inserimento di una nuova narrazione in cui saranno protagonisti gli orfani di femminicidio. Questo segmento è previsto nella prima parte di trasmissione. TvBlog seguirà la diretta.Amore Criminale, diretta pubblicato su TVBlog.it 19 gennaio 2020 21:20. blogo

