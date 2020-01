Sinisa Mihajlovic, leucemia e coraggio: a Verissimo la sua battaglia (Di sabato 18 gennaio 2020) L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, ospite a Verissimo, racconta della battaglia che sta combattendo contro la leucemia: il suo coraggio è enorme Sinisa Mihajlovic (fonte foto: GettyImages) Ospite a Verissimo, ai microfoni della famosa e stimata conduttrice Silvia Toffanin, c’è Sinisa Mihajlovic, l’allenatore serbo del Bologna che, come noto, sta combattendo la sua partita più importante contro la leucemia. Sinisa ha scelto di raccontarsi e di parlare di questo periodo estremamente difficile e doloroso, e lo ha fatto nel modo in cui tutti hanno imparato a conoscerlo, da Sinisa insomma. Un uomo dal coraggio enorme, con il fuoco negli occhi ed estremamente combattivo, che ha svelato le proprie sensazioni vissute in questo periodo e ha fatto il punto della situazione in merito alla lotta alla leucemia. E quindi, si è soffermato sulle ... Leggi la notizia su chenews

