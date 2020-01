Serie A, alle 15 in campo Lazio e Sampdoria (Di sabato 18 gennaio 2020) Serie A, i risultati di sabato 18 gennaio 2020. alle 15 in campo Lazio e Sampdoria. Napoli-Fiorentina il big match della giornata. ROMA – Serie A, i risultati di sabato 18 gennaio 2020. La ventesima giornata del massimo campionato è aperta da Lazio-Sampdoria. alle 18 in campo Sassuolo e Torino mentre in serata in programma il big match tra Napoli e Fiorentina. Serie A, i risultati di sabato 18 gennaio 2020 Di seguito il risultati delle sfide di Serie A in programma sabato 18 gennaio 2020 e valide per la ventesima giornata del campionato. (LA CLASSIFICA) Lazio-Sampdoria (ore 15)Sassuolo-Torino (ore 18)Napoli-Fiorentina (ore 20:45) Leggi la notizia su newsmondo

