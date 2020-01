Sanremo 2020, Francesca Novello furiosa: “Altro che un passo indietro…” (Di sabato 18 gennaio 2020) La compagna di Valentino Rossi, Francesca Novello, prossima valletta a Sanremo 2020, ha pubblicato un lungo post su Instagram dopo le polemiche La compagna di Valentino Rossi, Francesca Novello, ha voluto spegnere le polemiche dopo la frase pronunciata da Amadeus, prossimo conduttore di Sanremo2020: “Ha la capacità di stare vicino a un grande uomo stando … L'articolo Sanremo 2020, Francesca Novello furiosa: “Altro che un passo indietro…” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

heather_parisi : “È stata scelta da me perché ha la capacità di stare vicino a un grande uomo, stando comunque un passo indietro”. A… - OndeFunky : Ecco come suonano le 24 canzoni dei big in gara al prossimo @SanremoRai #Ondefunky #Sanremo2020 - Corriere : Sanremo, la moglie di Amadeus seguirà il Festival come inviata speciale per «La vita in diretta» -