‘Running & Walking’, la reggia Carditello diventa uno stile di vita (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Protocollo d’intesa per la realizzazione di itinerari podistici ed escursionistici che arricchiranno l’offerta culturale. Fondazione Real Sito di Carditello impegnata in prima linea a valorizzare il territorio e le risorse ambientali con la progettazione di nuovi itinerari e la promozione di attività, eventi podistici ed escursionistici, che arricchiranno l’offerta culturale e la visita al complesso monumentale. Firmato il protocollo d’intesa “Carditello Running & Walking” con il Club Alpino Italiano, la Federazione Italiana Camminatori Sportivi e le associazioni Mararoneti Capuani, Podistica Sammaritana e Run Lab, con l’obiettivo di identificare e sviluppare percorsi storici che, attraverso i boschi, collegano Carditello agli altri siti culturali casertani, stimolando attività motorie ... Leggi la notizia su anteprima24

