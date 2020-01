Quarta moglie e libro su Craxi La seconda giovinezza di Martelli (Di sabato 18 gennaio 2020) All’età di 76 anni Claudio Martelli si rinnova in amore e sul lavoro. Per lui una seconda giovinezza inaugurata con un nuovo libro su Craxi e un altro matrimonio. Martelli potrebbe tornare anche in politica? C’è chi dice che per lui sarebbe già pronto un posto nel Pd della nuova compagna, Lia Quartapelle, con la quale... Segui su affaritaliani.it Leggi la notizia su affaritaliani

Affaritaliani : Quarta moglie e libro su Craxi La seconda giovinezza di Martelli - tangledove : Finn non capisce un emerito c*zzo di niente; Michael e sua moglie devono solamente farsi i cavoli loro e secondo me… - NethipEdien2000 : RT @Affaritaliani: La seconda giovinezza di Claudio Martelli con quarta moglie e libro su Craxi -