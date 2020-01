"Picchiata per il mio orientamento sessuale", la denuncia di una 31enne a Potenza (Di sabato 18 gennaio 2020) Due bulli avrebbero picchiato una 31enne di Potenza. La donna su Facebook ha denunciato di essere stata pestata in strada, lo scorso 15 gennaio. La notizia è stata riportata da alcuni quotidiani locali. Nel post la donna ha pubblicato anche le foto del volto tumefatto e del referto medico e indicato la causa delle violenze nel suo orientamento sessuale. Questo il suo racconto: "Sono svenuta e mi riprendo dopo qualche minuto in una pozza di sangue, metto la sciarpa in bocca, per via del troppo sangue che perdevo e vado a casa. Per non spaventare mia madre decido di andare in garage per sciacquarmi il viso, tumefatto. Alla mia vista davanti lo specchio, svengo nuovamente. Prendo le forze in mano e torno a casa, mi infilo nel letto con forti dolori ovunque. L'indomani il naso non cessava di perder sangue e decido di andare in ospedale, la denuncia parte d'ufficio". Per poi concludere: ... Leggi la notizia su agi

