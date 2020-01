Per un pugno di libri: torna la longeva sfida letteraria di Rai3 (Di sabato 18 gennaio 2020) Per un pugno di libri La sfida letteraria di Per un pugno di libri taglia il traguardo della ventunesima edizione. Il programma di intrattenimento culturale di Rai3 ha insomma raggiunto una longevità non trascurabile, visto anche l’argomento cardine del format. Oggi, sabato 18 gennaio, alle 18 la trasmissione tornerà in onda, per il settimo anno consecutivo con la conduzione di Geppi Cucciari. Al centro, come sempre, ci sarà il confronto tra due classi scolastiche (a sfidarsi saranno gli studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie) su un classico della letteratura. La presentatrice sarda sarà affiancata dallo storico volto del programma, ‘il professore’ Piero Dorfles, nel ruolo di attento supervisore. A lui, il compito di interagire con i ragazzi per incoraggiarli o correggerli nel gioco a sfondo letterario, aiutandoli a distinguere la vera Letteratura dai ... davidemaggio

