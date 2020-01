Oscar Isaac supereroe | nuovo progetto basato su Ex Machina (Di sabato 18 gennaio 2020) Smessi i panni di Poe Dameron in Star Wars, Oscar Isaac vestirà quelli di un supereroe che diventa sindaco di New York dopo l’11 settembre. Nel 2014 usciva Ex Machina di Alex Garland, con Oscar Isaac tra i protagonisti. Sebbene il titolo potesse far pensare all’omonima serie di fumetti creata nel 2004 da Brian K.Vaughan … L'articolo Oscar Isaac supereroe nuovo progetto basato su Ex Machina proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

