Olbia, panico in volo: fumo tra i passeggeri dopo il decollo, aereo compie atterraggio d’emergenza (Di sabato 18 gennaio 2020) Ieri sera intorno alle 20 un volo Air Italy decollato dall'aeroporto "Costa Smeralda" di Olbia e diretto a Roma è stato costretto a compiere un atterraggio d'emergenza per la presenza di fumo nella fusoliera. Tutti i passeggeri sono stati fatti chinare per non intossicarsi. Nessuno ha riportato conseguenze. Leggi la notizia su fanpage

