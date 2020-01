Michele Bravi a Verissimo dopo l’incidente ammette di aver paura (Di sabato 18 gennaio 2020) Michele Bravi è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e ha deciso di rompere il silenzio dopo l’incidente del 2018. Il giovane è tornato in tv solo adesso e ha ammesso di aver paura e di essersi affidato a uno psicoterapeuta per affrontare il trauma. Michele Bravi ha ammesso di essere ancora molto provato da quel tragico evento. Ha detto di avere ancora molta paura e di essersi sentito perso quando ha realizzato di non poter più sentire gli altri. “Quando vivi un trauma cambia il tuo corpo e il modo di vedere le cose. Non riuscivo a sentire gli altri. Ero semplicemente da un’altra parte, avevo perso aderenza con il reale. Abituarsi all’assenza di suono per me, che ho sempre raccontato quello che vivevo attraverso la musica, è stato molto difficile”. Per chi non se lo ricorda, Michele ... Leggi la notizia su bigodino

